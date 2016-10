kreuz und quer Die Kinderkrieger der Taliban

"Die Taliban sind gut - die Taliban werden unser Land aufbauen", sagt ein 10-jähriger Bub in die Kamera. Er gehört zur neuen Generation afghanischer Terroristen. "Sie haben mir eine Bombenweste gegeben und gesagt, ich soll mich am Checkpoint in die Luft jagen." 50 Afghanis (ca. 60 Cent) hat er für sein Leben bekommen. Wie einige andere Kinder wurde der Bub noch vor dem Attentat von der Nato aufgegriffen und befindet sich jetzt in einem afghanischen Lager, wo er - mit vielen anderen Kindern - die Chance auf eine bessere Zukunft bekommen soll. Die Doku zeigt das Schicksal dieser Kinder und die Schwierigkeit, für sie ein neues Wertesystem aufzubauen.