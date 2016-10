Report

Es begann mit der von Kanzler Kern geforderten Wertschöpfungsabgabe, die von Vizekanzler Mitterlehner als „Maschinensteuer“ vehement abgelehnt wurde, nahm Fahrt auf mit der Kritik an SPÖ-Positionen in der Budgetrede des Finanzministers und erreichte den vorläufigen Höhepunkt mit einem Schlagabtausch zwischen Kanzler und Vizekanzler im Parlament. Die Unstimmigkeiten spitzen sich zu. Die Spekulation um Neuwahlen schürt das Misstrauen zwischen den Koalitionspartnern. Ein Bericht von Ernst Johann Schwarz und Martin Pusch. Live-Gäste im Studio sind SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler und ÖVP-Generalsekretär Werner Amon.

Das Bildungsreformpaket der Bundesregierung will Schulautonomie und Ganztagsschule fördern. In Zukunft dürfen etwa Direktorinnen und Direktoren selbständiger über Lehrpersonal entscheiden und Lehrerinnen und Lehrer ihren Unterricht freier gestalten.

Was sagen Praktiker zu diesen Zielen? Sind die geltenden Lehrpläne noch zeitgemäß? Der Unterricht in Fertigkeiten wie „Coding“ oder Programmieren, der Umgang mit digitalen Medien und ähnliches sind in mehreren europäischen Ländern selbstverständlich, nicht aber an Österreichs Schulen. Unternimmt Österreich genug, um das zu ändern?



Martina Schmidt berichtet.