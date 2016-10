heute konkret

Durch die Sendung führt Claudia Reiterer

Klimaschutzpreis 2016

Heute stellt Ernst Schwarz einen weiteren nominierten Betrieb für den Klimaschutzpreis 2016 in der Kategorie "Landwirtschaft" vor.



Seit 35 Jahren betreibt Familie Eder am Mauracherhof im oberösterreichischen Sarleinsbach eine biologische Landwirtschaft, die auch in der Bio-Hofbäckerei immer noch im Zentrum steht.