heute leben

Landwirtschaft: Unwetterbilanz | Wenn Menschen vermisst werden | Wanze in der Hosentasche | Universum: Wildes Venedig | 101 Jährige Kosmetikerin | Kochen mit Rosemarie Neuwiesinger | Maya Hakvoort Geburtstag | Yoga für bessere Verdauung | Stargast: Rainhard Fendrich

Durch die Sendung führt Pirchner Wolfram

Landwirtschaft: Unwetterbilanz Für so manchen Landwirten ,vor allem in der Steiermark war 2016 ein annus horribilis. Der seit mehr als 40 Jahren tätige Weinbauer Helmut Rossmann aus Bierbaum etwa hat noch nie einen derartigen Ertragsverlust verzeichnen müssen: Je nach Lage hat er zwischen 80 und 100% Ernteausfall. Schuld war der Spätfrost Ende April, ein paar eisige Nächte, die den Wein- und Obstbauern finanziell schwer zugesetzt haben. „heute leben“ besucht Betroffene in den am stärksten betroffenen Gebieten in der Steiermark.

Wenn Menschen vermisst werden Seit Mittwoch Nacht wird das ehemalige Bandmitglied des Nockalmquintetts Dietmar Zwischenberger vermisst. Von besorgten Verwandten und Freunden wird er nun auch via Facebook gesucht.Doch Dietmar Zwischenberger ist nur eine von X Personen die in Österreich, zur Zeit, als vermisst oder abgängig gelten. Unser Reporter Jan Matejcek hat für "heute leben" beim Bundeskriminalamt nachgefragt ab wann eine Person als vermisst gilt und welche Möglichkeiten man hat sie zu finden.

Wanze in der Hosentasche Jeder von uns trägt kleine Spione bei sich. Es sind kleine Wanzen die in unseren Hosentaschen jeden unserer Schritte mitmachen. Wie Smartphones zu solchen Wanzen wurden und ob wir überhaupt etwas dagegen tun können,sagt unsere New Media Expertin Lena Doppel in "heute leben".

Universum: Wildes Venedig Es gibt keine Jahreszeit, in der Venedig nicht tausende Touristen in seinen Bann zieht. Dem Charme der Lagunenstadt kann kaum jemand widerstehen.Doch den meisten Besuchern entgeht, was sich in ihrer unmittelbaren Nähe sonst noch alles abspielt.

101 Jährige Kosmetikerin Sie ist 101 Jahre alt, höchst lebenslustig und erzählt jetzt von ihrem aufregenden Leben: die gebürtige Wienerin Gerta Stern, der es 1938 auf abenteuerliche Weise gelungen war, ihren Mann aus dem KZ zu befreien und mit ihm nach Panama zu fliehen. In ihrem Buch "Senora Gerta" berichtet sie von ihrem ereignisreichen Leben.

Buchtipp:

"Senora Gerta"



"Ein wahres Abenteuer von großer Liebe, grenzenloser Unerschrockenheit und selbstlosem Heldenmut: Gertas Leben verspricht Ruhm und Reichtum. Als Tochter einer der bekanntesten jüdischen Familien Österreichs avanciert die Schauspielerin zum IT-Girl im Wien der 20er-Jahre. Mit der Heirat des Profifußballers Moses Stern scheint ihr Glück vollkommen. Doch angesichts der wachsenden antijüdischen Stimmung beschließt das junge Paar, Österreich zu verlassen. In Hamburg warten sie verzweifelt auf das Eintreffen ihrer Visa nach Südafrika, da wird Moses verhaftet und in ein Konzentrationslager verschleppt."

Kochen: Hubertussuppe ( Wildcremesuppe) Mohnbauerin Rosemarie Neuwiesinger kocht leckere Wildsuppe in unserem "heute leben" Studio.

Maya Hakvoort Geburtstag Sie war die "Elisabeth" im gleichnamigen Musical und sorgte für ausverkaufte Häuser, so auch gestern.Fast 1 Monat nach ihrem tatsächlichen Geburtstag feierte Musical star Maya Hakvoort diesen auf der Bühne. Mit der Familie, mit Freunden und vielen vielen Bühnenkollegen.

Yoga für bessere Verdauung Bei Bauchkrämpfen, Blähungen, Verstopfung oder schlicht einer trägen Verdauung können gezielte Yoga-Übungen helfen. Arzt und Yoga-Lehrer Dr. Peter Poeckh ist wieder bei uns. Diesmal unterstützt von seiner Kollegin, Yoga-Lehrerin Adelheid Schiessl.

Stargast: Rainhard Fendrich Mit seinem 17. Album „Schwarzoderweiss“ nimmt sich der der Liedermacher wieder einmal kein Blatt vor den Mund in „heute leben“ spricht er darüber.