Borgia (6)

Mit seinem Vorschlag, Juan zum König von Neapel zu ernennen, stößt Rodrigo auf allgemeines Unverständnis. Um seine Herrscherqualitäten unter Beweis zu stellen, plant Juan, die Juden Roms zur Massentaufe zu zwingen. Rodrigo stimmt zu und verlangt von seinem Sohn, die Beichte abzulegen. Als Juan gesteht, den Mord an seinem Halbbruder Pedro Luis in Auftrag gegeben zu haben, ahnt er nicht, dass er ausgerechnet vor Cesare die Beichte ablegt. Aus Angst vor dessen Rache gibt Juan Cesares Ermordung in Auftrag, doch sein Handlanger wechselt die Fronten. Der Streit zwischen den beiden Brüdern droht endgültig zu eskalieren.



Koproduktion EOS PRODUCTIONS/ORF