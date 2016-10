Julia - Wege zum Glück Kapitel 244

Tim braucht dringend einen Job, um sein Leben wieder in den Griff zu kriegen. Als er das Angebot bekommt, im Lanzino zu kellnern, springt Charlotte über ihren Schatten und unterstützt ihn mit ihren Kenntnissen. Richard hat Neuigkeiten für Viktoria, die ihr gar nicht gefallen: Er hat beschlossen, in Falkental zu bleiben und es gibt eine neue Frau in seinem Leben.



Koproduktion ZDF/ORF