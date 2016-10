ZIB 2

Schuldirektoren oder Direktorinnen sollen in Zukunft als Manager für mehrere Schulen agieren und mehr entscheiden dürfen, als bisher. Das reicht von der Personalauswahl bis zur Klassengröße. Dazu ist Bildungsministerin Sonja Hammerschmid live im Studio

In einem niederösterreichischen Pflegeheim sollen bettlägerige Bewohner von zwei Pflegern gequält und erniedrigt worden sein. Die Behörden ermitteln.

Reportage aus einem griechischen Flüchtlingscamp

Im Rahmen des Umsiedlungsprogramms wollten die EU-Partnerländer Griechenland 66.000 Flüchtlinge abnehmen, bisher wurden allerdings weniger als 5.000 umgesiedelt. Das von der EU beschlossene Umsiedlungsprogramm geht also nur sehr langsam voran. Doch in Griechenland leben viele Flüchtlinge in klapprigen Zelten und der Winter steht vor der Tür.