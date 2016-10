ORF-Premiere: Terror - Ihr Urteil Das TV-Ereignis des Jahres!

Im topbesetzten Gerichtsdrama nach Ferdinand von Schirachs erfolgreichem Bühnenstück werden die Zuseher zum Richter über die Frage, wie viel ein Menschenleben bei einem Terrorangriff wert ist. Die Publikums-Abstimmung über diesen fiktiven Fall erfolgt nach den Schlussplädoyers mittels Voting. Anschließend an die Urteilsverkündung diskutiert Moderator Peter Resetarits die Zuschauer-Entscheidung mit einer Expertenrunde live im Studio.

Wie würden Sie entscheiden? Darf man 164 Menschen töten, um 70.000 zu retten? Diese moralisch aufwühlende Gewissensfrage stellt Bestseller-Autor und Jurist Ferdinand von Schirach in seinem Theaterstück "Terror" und lässt dabei das Publikum mit seinem Urteil "schuldig oder nicht schuldig" über das Schicksal des angeklagten Kampfpiloten Lars Koch entscheiden: Der Luftwaffen-Major hatte ein Passagierflugzeug abgeschossen, um zu verhindern, dass ein Terrorist dieses auf ein vollbesetztes Fußballstadion stürzen lässt. Ist er nun Held oder Mörder?

Exquisit besetztes Justizdrama Der ORF hat das brisante Stück nun gemeinsam mit der ARD, rbb und SFR unter der Ägide von Erfolgsproduzent Oliver Berben verfilmt und dafür eine hochkarätige Besetzung zusammengestellt. Unter der Regie von Grimme-Preisträger Lars Kraume ist Romy-Preisträger Florian David Fitz als Angeklagter Lars Koch zu sehen, Martina Gedeck als Staatsanwältin, Burghart Klaußner als Richter sowie Lars Eidinger als Verteidiger. Ferdinand von Schirach selbst hat gemeinsam mit Lars Kraume und Oliver Berben das Drehbuch verfasst.

Multimedialer Themenabend In einer Eurovisions-Gemeinschaftsproduktion mit den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und SRF präsentiert der ORF den brisanten Film "Terror - Ihr Urteil" als multimedialen Themenabend unter aktiver Beteiligung der Fernsehzuseher. In Schaltungen zu den Partnersendern präsentieren auch ARD und SRF die Ergebnisse der Abstimmung in Deutschland und in der Schweiz.

Im Anschluss an die Schlussplädoyers am Ende des Films wird der Fernsehzuseher zum Geschworenen: Peter Resetarits wird im Rahmen von "Am Schauplatz Gericht spezial: "Terror - Die Abstimmung" (ca. 21:40 Uhr) dem Fernsehpublikum live die Frage stellen "schuldig oder nicht schuldig". Die ZuseherInnen können danach via Televoting per Telefon und im Internet (http://extra.orf.at) ihr Urteil fällen:



"SCHULDIG":

T.: 090105 909 - 01



"NICHT SCHULDIG":

T.: 090105 909 - 02

Urteil und Live-Diskussion mit Expertenrunde Im Rahmen des ORF-Themenabends wird in "Am Schauplatz Gericht spezial: Terror - Urteil und Diskussion" gegen 21:48 Uhr das von der Mehrheit des österreichischen Fernseh-Publikums gewählte Ende "schuldig oder nicht schuldig" gezeigt. Anschließend bittet Peter Resetarits zur Live-Diskussion mit einer hochkarätigen Expertenrunde, darunter Justizminister Dr. Wolfgang Brandstetter, Rechtsphilosophin Univ.-Prof. Elisabeth Holzleithner sowie Verfassungsjurist Univ.-Prof. DDR. Heinz Mayer.

Film-Inhalt Ein mutmaßlicher Selbstmordattentäter bringt ein deutsches Passagierflugzeug in seine Gewalt und zwingt die Crew, ein ausverkauftes Fußballstadion anzusteuern. Im Auftrag der Luftwaffe steigt Major Lars Koch mit seinem Kampfjet zum Flugzeug auf und schießt die Maschine in letzter Minute gegen ausdrücklichen Befehl ab. Sämtliche Flugzeuginsassen sterben. Die 70.000 Besucher des Fußballstadions bleiben unbehelligt. Monate später muss sich Koch vor Gericht wegen 164-fachen Mordes verantworten.

(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch in Dolby Digital 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung)



(In Eurovisions-Schaltung ORF, ARD und SRF)



DARSTELLER

Florian David Fitz (Angeklagter Lars Koch)

Martina Gedeck (Staatsanwältin Frau Nelson)

Burghart Klaußner (Vorsitzender Richter)

Lars Eidinger (Verteidiger Herr Biegler)

Jördis Triebel (Nebenklägerin Frau Meiser)

Rainer Bock (Lauterbach)

REGIE

Lars Kraume

DREHBUCH

Ferdinand von Schirach

Lars Kraume

Oliver Berben

KAMERA

Jens Harant

MUSIK

Christoph M. Kaiser

Julian Maas

STORY

Ferdinand von Schirach (Bühnenstück)



"Terror - Ihr Urteil" ist eine Oliver Berben Produktion der MOOVIE in Koproduktion mit der ARD Degeto und dem rbb für Das Erste in Zusammenarbeit mit dem ORF, SRF/Beta.

LIVE-STREAM + VIDEO-ON-DEMAND Diese Sendung wird auch als Live-Stream in der ORFTVthek angeboten und ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar. Außerdem wird unmittelbar nach Ausstrahlung des Themenabends das nicht in ORF2 gezeigte Ende zu sehen sein. Hier geht es zur ORFTVthek

HÖRFILMANGEBOT DES ORF Der ORF strahlt einen Teil seines Spiel- und Fernsehfilmangebots als so genannte "Hörfilme" aus. Das bedeutet, dass ein Film durch zusätzliche akustische Verstehenshilfen zielgruppengerecht aufbereitet wird. Diese Audiodeskriptionen sind in Dialogpausen eingeschaltete knappe sprachliche Beschreibungen von Bildelementen und Bildfolgen des jeweiligen Films, deren Kenntnis für das Verstehen der Handlung bzw. für das Nachvollziehen von Atmosphärischem wichtig ist. In der Zweikanaltonausstrahlung läuft bei Stereo-TV-Geräten auf Spur 1 der normale Filmton ohne Audiodeskription, auf Spur 2 eine Mischung aus Filmton und Audiodeskription. Wie können ORF-Hörfilme empfangen werden?

Florian David Fitz bei Claudia Stöckl Am Sonntag, dem 16. Oktober um 9:00 ist Hauptdarsteller Florian David Fitz zu Gast bei Claudia Stöckl im Ö3-"Frühstück bei mir".

FLORIAN DAVID FITZ Das Multitalent kam am 20. November 1974 in München zur Welt. Mit 20 ging der frischgebackene Maturant zunächst in die USA, wo er am renommierten „Boston Conservatory“ eine vierjährige Schauspielausbildung mit „magna cum laude“ absolvierte und anschließend noch ein weiteres Jahr in New York blieb.



Nach seiner Rückkehr tourte der Cousin der Kabarettistin Lisa Fitz 1999 als „Brad“ mit dem Kultmusical „The Rocky Horror Show“ quer durch ganz Europa. Im Jahr 2000 entstand sein Kinodebüt „Dogshit“ unter der Regie von Percy Adlon ("Out of Rosenheim"). 2001 wurde Florian Fitz auf dem Münchner Filmfest für seine schauspielerische Leistung in „Verdammt verliebt“ mit dem „Rising Movie Talent Award“ ausgezeichnet. Seither stand er für Kino und Fernsehen unzählige Male vor der Kamera.

Durchbruch mit "Doctor's Diary" 2007 nahm er im Namen seiner Castmitglieder von "Meine verrückte türkische Hochzeit" den Adolf-Grimme-Preis entgegen. Im selben Jahr wurde Fitz für seine Rolle von Herzensbrecher Dr. Marc Meier in der Bora-Dagtekin-Serie "Doctor's Diary" für den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Bester Schauspieler Nebenrolle“ nominiert.



Seither hat sich der Tausendsassa auch als Drehbuchautor und Regisseur einen Namen gemacht. Für den ergreifend schönen Roadtrip um drei Außenseiter in seinem Drehbuchdebüt "vincent will meer" erhielt er den Bambi als Bester Darsteller sowie den Bayerischen Filmpreis für sein Buch. Im Jahre 2012 folgte sein Regiedebüt mit der Verfilmung des Bestsellers "Jesus liebt mich", in dem er auch gleich selbst den Sohn Gottes spielte.

Romy für "Der geilste Tag" Im Jahr 2016 kam sein bislang letztes Leinwandwerk, die Tragikomödie "Der geilste Tag" (mit Matthias Schweighöfer) in die Kinos, den er nicht nur ko-produzierte, sondern auch gleich als Darsteller, Autor und Regisseur auftrat. Der Film über zwei Totkranke, die sich noch einen letzten Trip nach Südafrika gönnen wollen, brachte Florian David Fitz bei der diesjährigen Romy einen Preis für Bestes Drehbuch ein.



Im Bild: Florian David Fitz am Samstag, 16. April 2016, im Rahmen der "Romy Gala 2016" in der Wiener Hofburg. FOTO: APA/HERBERT P. OCZERET

