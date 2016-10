Zum 70. GT von Elfriede Jelinek am 20.10.:

Erika Kohut, Ende 30, Klavierlehrerin am Wiener Konservatorium, lebt mit ihrer tyrannischen, alten Mutter in einer hermetisch abgeschotteten Welt von Hassliebe und Abhängigkeit. Für Männer ist da kein Platz.



Ihr Sexleben besteht aus Voyeurismus und masochistischer Selbstverletzung. Da beschließt einer von Erikas Schülern, seine Lehrerin zu verführen.



Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen