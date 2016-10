heute konkret

Durch die Sendung f├╝hrt Claudia Reiterer

Laiengerichtsbarkeit

Laienrichter werden nach dem Zufallsprinzip aus der Wählerevidenz ausgewählt und in die den Gerichten zur Verfügung stehenden Listen eingetragen.

Als Schöffe oder Geschworener berufen zu werden kann also jeden Bürger treffen. Doch was genau ist der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen? Vanessa Bötter erklärt heute die Aufgeben der jeweiligen einberufenen Laienrichter.