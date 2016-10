heute leben

Durch die Sendung führt Pirchner Wolfram

Terror-Ihr Urteil Stellen Sie sich vor, ein Flugzeug mit 164 Menschen an Bord steuert, von Terroristen gelenkt, auf ein mit mehr als 70.000 Zusehern gefülltes Fußballstadion zu. Sollte man das Flugzeug abschießen, den Tod der 164 in Kauf nehmen, um 70.000 zu retten? Dieser Frage geht der Spielfilm "Terror", heute im Hauptabendprogramm in ORF2 nach. Das Besondere dabei: Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher, entscheiden das Ende dieser fiktiven Handlung über Televoting mit.

Gespräch mit Peter Resetartis

Bundesheer sucht Piloten Bei uns in Österreich sucht das Bundesheer zur Zeit dringend Piloten. Wir haben unseren Kollegen Jan Matejcek losgeschickt, nicht um Pilot zu werden, sondern um zu fragen wer sich da melden soll

Fit fürs Leben Computerspiele, Fastfood und kaum Bewegung: Jedes 4. Kind in Österreich ist übergewichtig, und immer mehr sind bereits hochgradig fettleibig mit hohem Risiko, an Diabetes, Bluthochdruck und Gelenksschäden zu erkranken. Diätferien oder andere Abspeckprogramme helfen höchstens kurzfristig. Für stark übergewichtige Kinder gibt es in Österreich keine einziges spezialisiertes Reha-Zentrum.Nur ganz vereinzelt finanzieren die Krankenkassen einen Aufenthalt im benachbarten Bayern. Wir haben die Klinik Schönsicht in Berchtesgaden besucht.

Obstpresse Abfälle sind in vielen Fällen Rohstoffe, die wieder in den Produktionskreislauf zurückgeführt werden können. Ein wunderbares Beispiel für biologische Abfallverwertung ist die Obstpresse Bramberg im Salzburger Pinzgau. Dort werden die Rückständen des Apfelsaft-Pressens, der sogenannte „Trester", nicht länger weggeworfen sondern zu wertvollem Apfelmehl verarbeitet.

Bikes Alte Eisen neu verbaut - so lautet die Devise von zwei Steirern, die ihre gut dotierten Jobs gekündigt haben, um mitten in Graz in ihrer kleinen Motorrad-Werkstatt ihren ganz persönlichen großen Bubentraum zu leben: maßgeschneiderte Bikes für Liebhaber alter, aber auch neuer Maschinen.

DJ Bobo Biografie Seit fast 25 Jahren ist der Schweizer DJ Bobo im Showgeschäft,da hat er einiges erlebt .Darüber und über seine Familie hat er nun ein Buch geschrieben. Der Titel "Der ganz normale Wahnsinn". „heute leben" hat den Entertainer zum Interview getroffen.

Mein Freund auf 4 Pfoten – Waterloo´s Hund Hund Max kam durch Zufall zu Waterloo und der 4Beiner wirbelt seit Anbeginn das leben von Familie Kreuzmayer kräftig durcheinander „heute leben" hat Max in OÖ besucht.

Stargast: Eva Kresic - die Köchin von Peter Alexander „Ein Stückchen vom Himmel – Geschichten und Gerichte aus meiner Zeit mit Peter Alexander" verspricht Eva Kresic, die den Superstar jahrelang bekocht und von seiner ganz privaten Seite kennengelernt hat. In "heute leben" verrät sie auch das Lieblingsrezept des Entertainers.

