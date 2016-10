Bewusst gesund - Das Magazin

Sicher unterwegs – Elternhaltestellen machen es möglich

Kinder sollten sich pro Tag mindesten 1 Stunde bewegen und deshalb kann der Schulweg eine gute Möglichkeit für einen bewegten Start in den Tag sein. Immer häufiger bringen Eltern ihre Kinder jedoch mit dem Auto bis vor die Schultüre. Bewegung und sozialer Kontakt außerhalb des Unterrichts kommen zu kurz. In einigen Ortschaften in Oberösterreich wurden deshalb „Elternhaltestellen“ errichtet, an denen die Eltern ihre Kinder verabschieden. Diese befinden sich bis zu zwei Kilometern von den Schulen entfernt und dienen als Ausgangspunkt für den Fußmarsch der Kinder zur Schule. Für kleinere Kinder und an Tagen mit Schlechtwetter können auch nähergelegene Elternhaltestellen angefahren werden.



Gestaltung: Denise Kracher