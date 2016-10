Bürgeranwalt

Platzmangel in der Kinder- u. Jugendpsychiatrie, Kampf um Schadenersatz für gehörlosen Sohn und in Eisenerz haben wir nachgefragt, ob sich dort die ärztliche Versorgung am Wochenende verbessert hat.

Immer wieder werden Kinder oder Jugendliche mit psychischen Problemen aus Platzmangel auf Erwachsenenstationen in der Psychiatrie untergebracht. Wie auch die 16jährige Gloria, deren Fall im Vorjahr die Öffentlichkeit bewegt hatte. Sie wurde in der Erwachsenenpsychiatrie des Otto Wagner Spitals untergebracht, lief von dort fort und tötete sich selbst. Experten fordern den Ausbau der Kinder- und Jugendpsychiatrie und mehr entsprechend ausgebildete Ärzte.

STERBEN IN EISENERZ Nachgefragt

Als die 85 Jahre alte Johanna H. im Vorjahr in Eisenerz starb, hatte kein Arzt Zeit, um ihr zu helfen. Und auch nach dem Tod mussten ihr Sohn und ihre Enkelin noch Stunden warten, bis ein Arzt kam, um den Tod festzustellen.



Kein Einzelfall in manchen ländlichen Regionen, meinte Volksanwalt Kräuter im Vorjahr. Ein Vertreter des Landes Steiermark kündigte Verbesserungen an. Was hat sich seither getan in Eisenerz?