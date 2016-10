ZIB 2

Kampf um Mossul

Seit den Morgenstunden läuft die Großoffensive zur Befreiung Mossuls von der Terrormiliz IS, gemeinsam mit schiitischen Milizen rückt die irakische Armee von Süden her vor, unterstützt wird sie von kurdischen Kämpfern und aus der Luft greifen Kampfjets der US-geführten Militär-Allianz die IS-Kämpfer an. Doch mit Beginn der Schlacht sind nun auch mehr als eine Million Zivilisten in Gefahr.