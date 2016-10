Ausflug ins Gestern - Besuch im Prater

"Wohl uns, dass wir den Prater haben", so pries einst der Dichter Adalbert Stifter das älteste und berühmteste Erholungsgebiet Wiens. Auch in den 1960er Jahren verbrachten die Wienerinnen und Wiener ihre Freizeit gerne in der Idylle des Praters.