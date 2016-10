Schluss! Aus! Amen!

Eben noch begeisterte Gertrud Roll im Serienhit 'Vorstadtweiber' als schlagfertige Schwiegermama, nun lehrt sie einer bayerischen Bauernfamilie das Fürchten. Vermeintlich dement, soll die Vollblut-Mimin vor der Behörde vortäuschen, mit ihren Nachbarn verwandt zu sein, damit diese weiter das Pflegegeld ihrer verstorbenen Großmutter kassieren können. Doch Vorsicht, der familiäre Neuzugang hat es faustdick hinter den Ohren! Amüsante Komödie mit Pfiff.



Mehr schlecht als recht kommt Familie Sailer mit ihrem Bauernhof über die Runden. Ohne das Pflegegeld der lieben Großmama wären sie praktisch aufgeschmissen. Als die alte Dame stirbt, ist der Katzenjammer groß. Kurzerhand vertuscht man ihren Tod gegenüber dem Sozialamt. Dumm nur, dass ausgerechnet jetzt eine Überprüfung der Pflegestufe ansteht. Zwar gelingt es, die betagte Nachbarin als Oma-Double zu gewinnen. Diese durchschaut jedoch bald das falsche Spiel und will auf ihre Weise davon profitieren.



(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch in Dolby Digital 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung)