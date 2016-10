Die Wiener Alpen Unterwegs bei Freunden

Der fünfte Teil des Rundgangs durch den Wiener Alpenbogen führt uns zu einer mit dem Klimaschutzpreis ausgezeichneten Ziegenbäuerin, für die Biologische Landwirtschaft und Bewahrung der Kulturlandschaft zum Betriebskonzept gehören.

Er führt uns zur Eisgreisslerei in der Buckligen Welt, die mit ihrem Kürbiskern- und Ziegenkäseeis bereits weit über die Region hinaus bekannt geworden ist.

Wir schauen dem Maler und Restaurator Peter Ledolter in seinem Atelier über die Schulter.

In einer über 120 Jahre alten Schmalspurdampflok geht es hinauf auf den Schneeberg und dem historischen Schutzhaus Hochschneeberg.