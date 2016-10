Zurück zur Natur Mutter Erde Spezial

Österreich ist ein Land reich an kulinarischen Spezialitäten und Einzigartigkeiten. Ihre Herstellungsweisen prägen seit Jahrhunderten die Landschaft und die Leute. Maggie Entenfellner zeigt in dieser Spezialausgabe von Zurück zur Natur Menschen, die in der Lebensmittelproduktion neue Wege gehen. Vom Bodensee bis zum Neusiedlersee trifft sie Bauern und Bäuerinnen die auf Nachhaltigkeit, Qualität und Wohlbefinden von Mensch und Tier setzen.

Marmelade aus Erdäpfeln oder Roten Rüben Der Verein "Feld" verkocht, was sonst am Müll landen würde. In Zurück zur Natur macht Luzia Diringer Erdäpfel und Rote Rüben haltbar. Zu den Rezepten

Rinderbauer - Markus Dorner Seinen Rindern füttert Markus Dorner nur Gras, Heu und Wasser. Das Fleisch der Tiere verkauft er als Mischpakete. Die 10 Kilo Packung enthält nicht nur die Edelteile, sondern auch Fleisch, das im Supermarkt nicht verkauft wird. Gemeinsam mit Grillmeister Andreas Franz gibt der Bauer Kurse, in denen gezeigt wird, was man abseits von Steak & Co zubereiten kann.



Dorf 33

Sibratsgfäll

Vorarlberg

Verein Feld - Luzia Dieringer "Nutzen von Ungenutztem" lautet das Motto des Vereins Feld in Innsbruck. Luzia Dieringer und ihre MitstreiterInnen holen bei den BäuerInnen in der Umgebung Gemüse ab, das als für den Handel nicht geeignet, befunden wurde. Die Vereinsmitglieder machen die Lebensmittel haltbar und bieten sie auf Abholstationen zum Verkauf an. feld-verein.at

Gemüsekooperative - Renate Triendl Die Gemüselandwirtin und Agrarwissenschafterin Renate Triendl hat eine Gemüsekooperative gegründet. Dahinter steht der Wunsch nichts zu verschwenden und keinen Überschuss zu produzieren. Mittlerweile beliefert sie 40 Haushalte in der Region mit Obst, Gemüse und Getreidesorten.



Oberndorf 26

Sistrans

Tirol

Telefon: 0660 4769414

hanneslerhof@gmx.at hanneslerhof.com

Bio-Käsehof - Hubert und Barbara Zankl Lebensqualität für Tiere und Menschen, das steht am Hof von Barbara und Hubert Zankl an oberster Stelle. Der Biobetrieb produziert Milch und Käse. Im Dezember und Jänner wird nicht gemolken. Eine Entschleunigung im Sinne der Natur, die sich nur eine Handvoll BäuerInnen leisten können und wollen.



Stollwitz 3

9635 Dellach im Gailtal

Kärnten

Telefon: 04718 565

kaesehof@aon.at www.urerlebnisse.at/2011/

Land schafft Leben - Hannes Royer Hannes Royer ist selbst Landwirt und Mitbegründer des Vereins "Land schafft Leben". Durch detaillierte Information und einen Blick hinter die Kulissen soll bei KonsumentInnen ein höheres Wert-Bewusstsein für österreichische Lebensmittel geschaffen werden.



Erzherzog-Johann-Straße 248b

8970 Schladming

Steiermark

03687 24 008

post@landschafftleben.at www.landschafftleben.at

Solidarische Landwirtschaft - Betina und Michaela Reisenbauer "Wir wollen keine anonymen Produzentinnen sein", sagen Betina und Michaela Reisenbauer. Während sich Mutter Michaela um die Kühe und das Getreide koümmert, sorgt Betina für das Gemüse. Mit Bäuerinnen und Konsumentinnen hat sie sich zu einer solidarischen Landwirtschaft zusammengeschlossen. Ziel ist ein sicheres Einkommen für die Bäuerinnen und eine sichere Lebensmittelversorgung für die Abnehmerinnen auf der Basis gegenseitigen Vertrauens.





Königsegg 17

2851 Krumbach



Biobauernhof

Michaela Reisenbauer

Telefon: 0676 9712208

bioreisenbaeuerin@kraeuteregg.at



Gemüse SoLawi

Betina Reisenbauer

betinareisenbauer@outlook.com

0676 9762395 www.kraeuteregg.at