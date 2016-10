Der elfjährige tschetschenische Junge Ramasan hat viel zu bewältigen für sein junges Alter: frühe Verantwortung für die Familie, den rauen Alltag in einer Flüchtlingssiedlung und das übermächtige Kriegshelden-Bild des toten Vaters, an den er sich kaum erinnert…



Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen

Regie Sudabeh Mortezai

Drehbuch Sudabeh Mortezai

Hauptdarsteller Ramasan Minkailov (Ramasan)

Kheda Gazieva (Aminat)

Rosa Minkailov (Rosa)

Iman Nasuhanow (Iman)

Aslan Elbien (Isa)