Seitenblicke

*"LIFE goes on - die Gala mit Herz" / *Edmund de Waal - Ausstellung im Kunsthistorischen Museum / *Harald Sicheritz erhält das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst

Auch heuer fand wieder die "LIFE goes on - die Gala mit Herz" im Wiener Rathaus statt, bei der Menschen, die Außergewöhnliches leisten, ausgezeichnet werden. Prominentester Gast war Samuel Koch, der mit seinem Bruder nach Wien angereist ist.

In 3 Jahren Vorbereitung entstand eine einzigartige Schau mit Objekten aus den 13 Sammlungen des Kunsthistorischen Museums, die Edmund de Waal, ein international renommierter Keramik-Künstler, unter dem Titel "During the Night" zusammenstellte.