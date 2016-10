Österreich-Bild aus dem Landesstudio Niederösterreich Traditionell, modern und selbstbewusst - Volkskultur in Niederösterreich

Das Museumsdorf Niedersulz und das "Haus der Regionen" in Krems, das Volksmusikfestival "aufhOHRchen", Handwerksmärkte im Brandlhof in Radlbrunn und eine Schreibwerkstatt für junge Talente, der Nö Trachtenball und der landesweite Dirndlgwandsonntag: Das alles macht die "Volkskultur Niederösterreich" aus - und ist fest im Kultur- und Gesellschaftsleben Niederösterreichs verankert. Die vielfältigen Angebote dieses Kultur-Netzwerks, das heuer sein 60jähriges Bestehen feiert, dokumentiert ein "Österreich-Bild am Sonntag" aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich.