Hohes Haus Das Parlamentsmagazin

Am Mittwoch hatte der Finanzminister sein zweites Budget im Nationalrat präsentiert, am Donnerstag wurde der Haushaltsentwurf für 2017 erstmal ausgiebig von den Abgeordneten debattiert und kritisiert. Wer allerdings die Debatte verfolgt hat, musste überraschenderweise feststellen, dass die Kritik aus den Regierungsparteien an Teilen des Haushaltsentwurfs der Kritik der Opposition nicht viel nachstand. Dagmar Wohlfahrt hat sich das Budget und die Debatte angeschaut.

Unfassbar

Der Hypo-Untersuchungsausschuss wurde diese Woche offiziell beendet. Mit einer allerletzten Sitzung samt Debatte im Nationalrat und mit der Präsentation der insgesamt sieben Abschlussberichte, da die Fraktionen nicht willens waren, das Ergebnis in einen gemeinsamen Bericht zu fassen. Was blieb also nach 20 Monaten parlamentarischer Untersuchung? Was blieb vom ersten U-Ausschuss, der nur mit den Stimmen der Opposition eingesetzt werden konnte? Wer hat Schuld und wie kann ein solches Desaster in Zukunft verhindert werden? Claudia Dannhauser hat die letzten Monate nachgezeichnet.



Gast im Studio ist der Klubobmann und Chef der NEOS, Matthias Strolz.