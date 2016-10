Columbo - Der Schlaf, der nie endet ("Deadly State of Mind")

Karl Donner ist in seinem Strandhaus ermordet worden. Seine Frau Nadia sagt aus, zwei maskierte Räuber seien in das Haus eingedrungen und einer der Täter habe ihren Mann erschlagen. Inspektor Columbo zweifelt an der Glaubwürdigkeit der Zeugin. Der junge Psychiater Dr. Collier, bei dem sich Nadia einer Hypnose-Behandlung unterzieht, schlägt vor, seine Patientin mit einem Lügendetektor zu testen.