Eine Liebe in Afrika (1)

Die hübsche, selbstbewusste Miriam, eine erfolgreiche Physiotherapeutin, reist mit ihrem Verlobten, dem erfolgreichen Chirurgen Stefan, zum 70. Geburtstag seines Vaters Bernhard nach Südafrika, wo Stefan geboren und aufgewachsen ist. Auf dem Fest lernt sie Stefans Jugendfreund Jo kennen, einen weißen, charismatischen Bischof, der mit großem Einsatz auch für die sozialen Rechte der Schwarzen kämpft. Stefan zieht es merklich in seine Heimat Südafrika zurück, wogegen sich Miriam heftig widersetzt. Als Stefan am letzten Tag ihres Besuches von Wegelagerern überfallen und schwer verletzt wird. Sie wendet sich hilfesuchend an Jo, der zunächst ihre Pauschalverurteilung aller Schwarzen entkräftet. Nachdem klar ist, dass Stefan querschnittgelähmt bleiben wird, fliegt Miriam auf sein Bitten nach Deutschland, um dort seinen Ausstieg aus dem Berufsleben mitzuteilen.

Koproduktion BR/ORF