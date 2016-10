Seitenblicke Weekend

Ein Krimi ohne Leiche, eine Wanderung zur Alpensymphonie...

In dieser Ausgabe von Seitenblicke Weekend gibt es für Sie Neues von Hansi Hinterseer, Neues von Marianne Mendt, wir feiern mit dem Hotel Sacher in Salzburg 150 Jahre seines Bestehens….

Weiters stellt Ihnen Alexander Hofer einen Oscarpreisträger vor, den man nicht sofort erkennen würde, wenn man nicht weiß, dass er Filmmusik für namhafte Streifen komponiert hat und viele andere Highlights aus dem heimischen Gesellschaftsleben …

Gleich zu Beginn erleben Sie Starmoderatorin Vera Russwurm in einer neuen Rolle – sie hat diese Woche ihren ersten Roman herausgebracht….