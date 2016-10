heute leben

Thailands König Bhumibol Adulyadej (Rama IX.) in Bangkok gestorben | Bestsellerautorin Charlotte Link | Tag des Brotes | Ordensbruder als Krankenpfleger | Backen: Gebackene Weintrauben mit Hagebuttensauce | Hoffmanns Erzählungen an der Wiener Volksoper | Society: Isabella Großschopf | Jenseits von Eden Premiere | Stargast: Ramesh Nair

Durch die Sendung führt Martin Ferdiny

Thailands König Bhumibol Adulyadej (Rama IX.) in Bangkok gestorben Er war der längstdienende Monarch der Welt. 70 Jahre lang stand er an der Spitze seines Landes. Der thailändische König Bhumibol. Lange schon hatte er gesundheitliche Probleme, gestern ist er im 89. Lebensjahr verstorben. In einem Land, das immer wieder von Unruhen und Putschen erschüttert wird, war er die oberste Autorität, die einigende Instanz. Wie angesehen König Bhumibol war, das zeigt sich jetzt auch anhand der schier grenzenlosen Trauer um ihn. Darüber sprechen wir mit Andreas Pfeifer, Leiter der Zeit im Bild Auslandsredaktion: Wie ist jetzt die politische Situation in Thailand? Und wie ist die Nachfolge geregelt.

Bestsellerautorin Charlotte Link Sie ist die meistgelesene deutsche Autorin, hat 26 Millionen Bücher verkauft, ihre Romane wurden in 21 Sprachen übersetzt und verfilmt: Charlotte Link. Sie schreibt Psychothriller, die unter die Haut gehen. Ihr neuer Kriminalroman "Die Entscheidung" landete wie alle ihre Bücher in kürzester Zeit auf Platz 1 der Bestsellerlisten. Die an sich kamerascheue Autorin spricht live im Studio über ihren neuen Roman, Privates und ihren schlimmsten Schicksalsschlag: Den Tod ihrer Schwester.

Buchtipp: Charlotte Link

Die Entescheidung

Kriminalroman

blanvalet



Eigentlich will Simon mit seinen beiden Kindern in Südfrankreich ein ruhiges Weihnachtsfest feiern. Doch dann kommt alles ganz anders: Die Kinder sagen ihm kurzfristig ab, seine Freundin gibt ihm den Laufpass, und auf einem Strandspaziergang begegnet er einer jungen, völlig verwahrlosten Frau: Nathalie, die weder Geld, Papiere noch eine Unterkunft hat, die fürchterlich abgemagert und hochgradig verängstigt ist. Sie tut ihm leid, und er bietet ihr seine Hilfe an. Nicht ahnend, dass er durch diese Entscheidung in eine mörderische Geschichte hineingezogen wird, deren Spuren bis nach Bulgarien führen. Und zu Selina, einem jungen Mädchen, das ein besseres Leben suchte und in die Hände skrupelloser Verbrecher geriet. Ihr gelingt die Flucht, doch damit löst sie eine Kette von Verwicklungen aus, die Simon und Nathalie, tausende Kilometer entfernt, in der Provence zum Verhängnis werden...

Tag des Brotes Am Sonntag, 16. Oktober, ist Tag des Brotes! Aus diesem Grund hat unsere Außenreporterin Verena Pawel heute eine Bäckerei in Petzenkirchen besucht.

Ordensbruder als Krankenpfleger Wenn wir an Gesundheitsjobs denken, dann meistens an Ärztinnen und Ärzte. Es gibt aber noch viele andere Spezialisten, die sich Tag und Nacht mit unserer Gesundheit beschäftigen. Dazu gehören zum Beispiel Gesundheits- und Krankenpfleger. Viele von ihnen arbeiten in Ordensspitälern und sind zum Beispiel "barmherzige Brüder", wie Sebastian Arackel - sprich Frater Johnson.

Backen: Gebackene Weintrauben mit Hagebuttensauce Der Herbst ist da und die Trauben werden nach und nach reif. Unser Meisterpatissier Herwig Gasser bäckt heute Weintrauben mit Hagebuttensauce.

Herwig Gasser Süßes vom Feinsten



Kaiserhaus Baden

Hauptplatz 17

2500 Baden

Tel.: +43 2252 266026

E-Mail: kaiserhaus@suessesvomfeinsten.eu



Auhofcenter

1. Stock

Albert Schweitzergasse 6

1140 Wien

Tel.: +43 1 5771891

E-Mail: herwiggasser@suessesvomfeinsten.eu

Hoffmanns Erzählungen an der Wiener Volksoper Die Volksoper wagt sich an Jaques Offenbachs "Hoffmanns Erzählungen". Denn man munkelt, das Werk sei mit einem Fluch belegt, doch weder der verheerende Ringtheaterbrand 1881 in Wien während einer Vorstellung noch jener 1887 in Paris, wo das gesamte Orchestermaterial in Flammen aufging, vermochten den Siegeszug aufzuhalten. Ob hier der Teufel seine Hände mit im Spiel hatte? So fragen sich André Barbe und Renaud Doucet. Schließlich war Offenbachs Ruf (der kurz nach Fertigstellung des Werks verstarb) schon in Orpheus in der Unterwelt arg beschädigt worden. "heute leben" wagt trotz allem einen Probenbesuch.

Society: Isabella Großschopf Gestern ist bekannt geworden, dass Bob Dylan den Literaturnobelpreis bekommen wird. Für viele eine umstrittene Entscheidung, aber wie privat ist der Sänger? Unsere Society Expertin Isabella Großschopf weiß wie immer mehr.

Jenseits von Eden Premiere Das neue Kabarett von Susanna Hirschler und Steffi Paschke hat Premiere. "heute leben" ist mit einem Kamera-Team vor Ort.

Stargast: Ramesh Nair Zum Start von „Die große Chance der Chöre ist Juror Ramesh Nair zu Gast. Er berichtet über die Proben und auch über sein neues Swing-Programm.