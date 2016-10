heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Diese Woche haben wir die vier Nominierten zum Klimaschutzpreis 2016 in der Kategorie "Tägliches Leben" vorgestellt. Zwischen 18.30 und 20.00 Uhr können Sie telefonisch Ihrem Favoriten eine Stimme geben, oder Sie stimmen im Internet ab. Die nominierten Projekte sind: 01 „simon“, oekostrom AG 0821 205 522 - 01 (€ 0,20/Anruf) 02 „ElektroMobil Eichgraben“, Verein ElektroMobil Eichgraben 0821 205 522 - 02 (€ 0,20/Anruf) 03 „social & green IT“, AfB, gemeinnützige Gesellschaft 0821 205 522 - 03 (€ 0,20/Anruf) 04 „energieeffiziente Klassenzimmer“, HTL St. Pölten/Elektrotechnik 0821 205 522 - 04 (€ 0,20/Anruf) HINWEIS: Pro Telefonanschluss werden in der Zeit von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr bis zu drei Anrufe gezählt. Ein Anruf kostet € 0,20.

Das Geschäft rund um den Wellness-Bereich boomte in den letzten Jahren besonders. Mit rund 1.100 einschlägigen Hotels hat die Branche den Plafond erreicht. Es gibt mittlerweile auch viele Gasthöfe und Pensionen, die einen Wellness-Bereich anbieten - aber ab wann darf man den Zusatz "Wellness" anpreisen und wie erkennt man ein gutes Angebot? Vanessa Böttcher fragt heute nach, wie es um den Wellnessurlaub in Österreich bestellt ist.

Werbegeschenke

Werbemittel, auch Gimix genannt, heben immer Saison. Firmen verteilen gerne Artikel mit ihrem Logo darauf, aber auch bei Wahlkämpfen oder an besonderen Tagen, wie zum Beispiel dem Weltspartag, werden große Mengen an Allerlei in Umlauf gebracht.

Zu nachhaltig orientierten Betrieben passen Geschenke, die sozial und ökologisch produziert werden. "die umweltberatung" hat eine GreenGimix-Datenbank zusammengestellt in der Interessierte nachhaltige Give-aways finden.

Carlotta Kurth hat sich angesehen, welche Produkte in dieser Datenbank zu finden sind.