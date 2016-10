Der Bergdoktor In guten wie in schlechten Zeiten

Den Brüdern Gruber bläst in punkto Liebe zurzeit ein ziemlich rauer Wind entgegen. Zur Ablenkung verschlägt es die zwei in luftige Höhen, wo sie prompt Ohrenzeugen eines schrecklichen Unfalls werden. Eine Alpinistin rutscht an einem Steilhang ab und kann sich nur mit Mühe an einem kleinen Felsvorsprung festhalten. Martin und Hans geben ihr Bestes, um sie vor dem sicheren Tod zu retten, vergessen dabei aber ganz auf ihre eigene Sicherheit zu achten.



Koproduktion ZDF/ORF