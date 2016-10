3-D-Landkarten

Wie es dem Team von Wissenschaftern unterschiedlicher Disziplinen unter Einsatz modernster Technik gelungen ist, im Boden verborgene Monumente nach Jahrtausenden digital wieder sichtbar zu machen, zeigt der spannende in HD produzierte „Universum History“-Zweiteiler „Stonehenge“ von Jeremy Turner und Klaus Feichtenberger am Freitag, dem 07. und 14. Oktober, jeweils ab 22.45 Uhr in ORF 2.



Es sind österreichische Wissenschafter, die diesen neuen Zugang zu einem der rätselhaftesten Orte der Erde ermöglichen und Einblick in eine bisher unbekannte Welt gewähren. Unter der Leitung von Professor Wolfgang Neubauer vom Wiener Ludwig-Boltzmann-Institut wurde ein Arsenal modernster Multisensor-Technik entwickelt, mit dem große Flächen – in Stonehenge sind es rund 14 Quadratkilometer – in kurzer Zeit gescannt werden können. In Zusammenarbeit mit englischen Wissenschaftern der Universität Birmingham ist es schließlich auch gelungen, unter der Oberfläche verborgene Monumente, die unter dem noch heute sichtbaren Steinkreis lagen, mittels modernster Technik zu lokalisieren. In einem weiteren Schritt konnten diese Monumente mit Hilfe digitaler Technik virtuell sichtbar gemacht werden. Die Ergebnisse der Bodenradar-Messungen ergeben eine exakte 3-D-Landkarte der versunkenen Landschaft bis in eine Tiefe von drei Metern – lückenlos und zerstörungsfrei.