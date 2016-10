ZIB

Die SPÖ wird das Freihandelsabkommen CETA nicht blockieren, aber weitere Abklärungen sind nötig. Dazu eine Live-Schaltung ins Parlament. / Das wallonische Regionalparlament in Belgien spricht sich gegen CETA aus. / Österreich will mit Ägypten ein Flüchtlingsabkommen wie mit der Türkei schließen / Es gibt wieder mehr Geburten in Österreich – zumindest im ersten Halbjahr 2016

