Menschen & Mächte „Wohnen ein Luxus ? Was wir uns leisten können“

In ganz Europa ist es bereits Thema der politischen Auseinandersetzung, mittlerweile ist es auch ein Problem für tausende Haushalte in Österreich: Wer kann sich Wohnen noch leisten? Warum steigen die Mieten deutlich stärker als die Einkommen? Was kann, was muss die Politik gegen die sich ankündigende Wohnungsnot unternehmen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die ORF-Dokumentation „Wohnen ein Luxus?“ von Klaus Unterberger.

Das Recht auf Wohnen

Im ersten Bezirk in Wien präsentiert die Immobilienmaklerin Elisabeth Rohr eines der luxuriösen Appartements der Wiener Innenstadt: Kaufpreis: 7,4 Mio Euro. Ebenfalls in Wien, aber in einer ganz anderen sozialen Welt, lebt die 51jährige Gabriele Rad mit ihren 2 Kindern. Sie lebt von der Mindestsicherung, geriet in Mietrückstände und wurde schließlich delogiert. Zur Zeit lebt sie in einer Übergangswohnung der Stadt Wien

Wohnungsnot ist aber längst nicht mehr nur ein klassisches Armutsproblem.