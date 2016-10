Seitenblicke

*Hollywood ist in Vienna angekommen /*Erinnerungen an Udo Jürgens /*Das Profil-Editors Dinner

*Hollywood ist in Vienna angekommen

In der US-Botschaft in Wien wurde wieder einmal auf die Filmmusik angestoßen, die Gelegenheit dazu gab das alljährliche "Hollywood in Vienna" mit der Vergabe des Max Steiner - Awards an Alexandre Desplat, gleichzeitig eine Verneigung vor der Geschichte der Filmkomponisten. Die Gala selbst findet am Freitag statt.