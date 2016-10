STÖCKL.

Gipfeltreffen in der 150. Ausgabe des ORF-Nighttalk STÖCKL.: Extrembergsteiger Reinhold Messner trifft auf Größen der österreichischen Philosophie und Literatur, Konrad Paul Liessmann und Michael Köhlmeier.



Der Philosoph und der Schriftsteller haben sich für ein besonderes Buchprojekt zusammengefunden: In „Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, Adam?“ erzählt Michael Köhlmeier antike Sagen und Volksmärchen, die von Konrad Paul Liessmann philosophisch interpretiert und in die heutige Gesellschaft, in den heutigen Alltag übertragen werden. Mit Themen wie Macht, Gewalt oder Arbeit greifen die beiden Autoren in Zeiten, in denen oftmals von Spaltungen und Konflikten die Rede ist, Schlüsselbegriffe unseres (Zusammen-)Lebens auf.



Die großen Fragen unserer Zeit beschäftigen auch Reinhold Messner. Der 72-jährige Südtiroler ist nicht nur bekannt für seine Abenteuer auf den höchsten Bergen dieser Welt, sondern auch für seine kritischen Gedanken über den Zustand von Gesellschaft, Politik und Natur. Der Abenteurer, der als erster Mensch auf den Gipfeln aller vierzehn Achttausender stand, saß bis 2004 fünf Jahre lang für die Grünen im Europäischen Parlament. Wie blickt er auf aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen?