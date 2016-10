heute leben

Wirtschaft: Budgetstudie | Thermenwartung | Wertvolle Amateurfilme | Superfood | Menschenbilder: UpCycling/ Trashdesign | Rosen und Hortensien einwintern | Günther Mokesch neue CD | Florian Teichtmeister im Zirkus | Stargäste: Welsch & Co

Durch die Sendung führt Martin Ferdiny

Gefahrenquelle: Heizung

Zwei kleine Mädchen aus Oberneukirchen sind bei einem Besuch in Krumau (Tschechien) an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung im Schlaf erstickt. Der Grund dürfte ein Defekt bei einem mit Benzin betriebenen Stromaggregat gewesen sein. Kohlenmonoxid strömte aus und verteilte sich im ganzen Haus. Unsere Kollegin Verena Pawel hat diesen Vorfall zum Anlass genommen und recherchiert, wo die Gefahrenquellen bei unterschiedlichen Heizsystemen in der kalten Jahreszeit liegen.