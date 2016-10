Die Stille danach

Paula Rom und ihre Familie leben in einer Kleinstadt ein durchschnittliches, unauffälliges Leben – bis der 15jährige Sohn bei einem Amoklauf an seiner Schule mehrere Mitschüler erschießt, ehe er sich selbst richtet.



Von da an ist nichts wie es war - die Familie ist der haltlosen Wut und Trauer ihrer Umwelt ausgesetzt. Und muss sich damit auseinandersetzen, wie es – scheinbar aus heiterem Himmel – zur Katastrophe hat kommen können.



Koproduktion ORF/MDR