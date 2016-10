heute leben

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

"Appetitlosigkeit"

In stressigen Zeiten vergisst man leicht aufs Essen, Ärger verdirbt schnell der Appetit oder ein Infekt beeinträchtig den Geschmacksinn. Appetitlosigkeit, also keine Lust auf Essen oder Genuss, das kennt jeder. Aber nicht immer ist Appetitlosigkeit so harmlos wie es klingt. Was man dagegen tun kann und wann man doch zum Arzt gehen sollte, das erklärt Apothekerin Mag. Sonja Burghard.