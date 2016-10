heute konkret

Durch die Sendung f├╝hrt Claudia Reiterer

Kredit per App

Kredite bis zu 1.500 Euro innerhalb von zehn Minuten und das online. Jung, stylisch, unkompliziert und schnell so präsentiert sich der Wiener Kreditvermittler, das hat freilich seinen Preis. 9,99 Prozent Zinsen pro Jahr fallen nach dem ersten Monat für die Kleinkredite an, die das Start Up vermittelt und per Smartphone-App vergibt. Judith Langasch mit den Details.