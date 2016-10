Die Barbara Karlich Show Ehrgeizige Eltern: Wann ist Fördern Überforderung?

Chris, 39, Inhaber einer Tanzschule aus Wien,

hat einen großen Wunsch: "Ich hoffe, dass meine Tochter später einmal meine Tanzschule übernimmt", sagt er und freut sich. Zumindest tendiert sie derzeit in diese Richtung. "Dafür ist Training nötig. Neben den ein bis zwei Reitstunden in der Woche und dem Tennistraining am Wochenende hat meine Tochter daher auch mehrmals Trainztraining", erzählt der stolze und vollmotivierte Papa, der dafür auch Kritik einstecken muss. "Manche Freunde und Verwandte meinen, dass ich es übertreibe. Auch meine Frau ist mit mir nicht immer einer Meinung", gibt er zu. "Aber wenn man im Turniertanz etwas erreichen will, muss man eben früh damit beginnen."