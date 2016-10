Julia - Wege zum Glück Kapitel 240

Trotz ihrer Schwangerschaft arbeitet Silke wieder. Sie vertraut sich Jan an, Andreas soll davon jedoch nichts erfahren. Bei einer Fotosafari entspinnt sich zwischen Nina und dem Fahrer eines Schrottwagens ein heftiger Streit, während Frederik in Liebesangelegenheiten vom Pech verfolgt wird. In der Villa wartet er vergeblich auf Viktoria.



Koproduktion ZDF/ORF