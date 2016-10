kreuz und quer 007 auf der Suche nach der Seele

Ohne Arme und Beine – so wurde Georg Fraberger 1973 geboren. Heute ist er Psychologe am Wiener AKH, glücklich verheiratet und Vater von vier Kindern. Der leidenschaftliche Autofahrer kommuniziert wie selbstverständlich per Handy und bedient mühelos die Computertastatur. So hat Fraberger auch ein Buch geschrieben, in dem es ihm um die Frage geht, was den Menschen in seinem Wesen ausmacht, welche Bedeutung seine Seele hat. „kreuz und quer begleitet den Fan des 007-Agenten auf einer Reise zum Set des James-Bond-Drehs, er begegnet Persönlichkeiten aus Naturwissenschaft, Kunst und Religion: ein filmisches Portrait eines außergewöhnlichen Menschen, das der Frage nach Idealen, dem Sinn und der Würde des Lebens nachgeht.