heute konkret

Durch die Sendung führt Claudia Reiterer

Samsung hat gestern weltweit den Verkauf seines Smartphone Galaxy Note 7 gestoppt. Erst vor wenigen Wochen hatte das südkoreanische Unternehmen wegen Brandgefahr der Akkus eine globale Austauschaktion für das Gerät in die Wege geleitet. Allerdings dürfte auch die neue Charge gefährlich sein. Alle Kunden wurden nun aufgerufen, ihr Note 7 auszuschalten und es überhaupt nicht mehr zu benutzen. Für den Konzern aus Fernost ist das ein wirtschaftlicher Super-Gau, was es für die Konsumenten bedeutet, berichtet Judith Langasch.

Klimaschutzpreis: Tägliches Leben

Gerade in Gemeinden außerhalb der größeren Städte ist es gar nicht so leicht, ohne Auto mobil zu sein. Taxis gibt es kaum, Autobusse fahren nicht so oft und die nächste Haltestelle ist nicht immer vor der Haustür. In der niederösterreichischen Gemeinde Eichgraben haben sich daher Bürgerinnen und Bürger zusammen getan und einen Verein gegründet um vor allem Menschen ohne Auto wieder mobil zu machen. Und umweltfreundlich ist das Ganze noch dazu.