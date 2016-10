Report

Live zu Gast im Studio ist Umweltminister Andrä Rupprechter, ÖVP. Streit um die Mindestsicherung Klimaziele in weiter Ferne Lebensmittel im Müll Wem gehört KHG?

Tonnenweise enden genießbare Lebensmittel im Müll, trotz aller Bewusstseinsbildung bei Herstellern und Konsumentinnen und Konsumenten. Wie will die Regierung ihr selbst gesetztes Ziel erreichen, die Lebensmittelabfälle bis 2018 um 20 Prozent zu reduzieren?

Bisher bleibt es Landwirtschaft, Handel, Gastronomie, aber auch Haushalten selbst überlassen, wie sie Lebensmittelabfälle reduzieren. Reichen Eigeninitiative und freiwilliges Engagement aus oder braucht Österreich neue Gesetze, wie es sie in anderen Ländern schon gibt? Könnten Erleichterungen bei gesetzlichen Hygieneauflagen oder dem Mindesthaltbarkeitsdatum den Lebensmittelmüllberg reduzieren? Auch die Sozialinitiativen, die den Lebensmittelüberfluss aus dem Handel und der Landwirtschaft an Bedürftige umverteilen, stoßen angesichts der Mengen an Grenzen. Welche Maßnahmen hat die Regierung gesetzt? Welche wären sinnvoll?

Martina Schmidt berichtet.