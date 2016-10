ZIB

Samsung ruft Galaxy Note 7 wegen Brandgefahr zurück / Neue Details zu geplanten Anschlägen in Deutschland / USA: Weitere prominente Republikaner distanzieren sich von Trump / Neue RH Präsidentin Kraker kritisiert in der ZIB2 „Reformträgheit“ der Politik / „Equal Pay Day“ in Österreich – Frauen arbeiten ab heute gratis / Konzert am Fuß der Akropolis

Die ZIB auf Facebook