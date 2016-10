Die Frage danach, welche Funktion der Literatur und damit der Kunst in Krisenzeiten wie den unseren zukommen kann, wird eine ebenso zentrale sein, wie die nach den Tabus und Bruchstellen unserer Zeit.

Der Roman "Das Pfingstwunder" von Sibylle Lewitscharoff und Philipp Bloms "Bei Sturm am Meer". Während sich in "Das Pfingstwunder" alles um Dantes "Göttliche Komödie" dreht – Sibylle Lewitscharoff ist bekannt für ihre Dante-Leidenschaft - erzählt Philip Blom in seinem neuen Buch die Geschichte einer Familie als große Illusion.