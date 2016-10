Tatort Zahltag

Mitten in Dortmund kommt es am helllichten Tag zu einem Mordanschlag auf einen Motorradfahrer und anschließend zu einer Schießerei. Zwei Tote, eine Schwerverletzte und schockierte Passanten bleiben zurück.



Die ersten Spuren führen die Kommissare Peter Faber, Martina Bönisch, Nora Dalay und Daniel Kossik zum berüchtigten Motorradclub "Miners". Der Präsident dieses Clubs, Thomas Vollmer, wurde am gleichen Tag aus der U-Haft entlassen.



In der Zwischenzeit führte Luan Berisha die Truppe - und er hat nicht die Absicht, sich künftig wieder gehorsam unterzuordnen. Auch im Team der Dortmunder Mordkommission brodelt es. Daniel Kossik hat ein Disziplinarverfahren gegen seinen Chef Peter Faber ins Laufen gebracht.