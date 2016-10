heute konkret

Durch die Sendung Claudia Reiterer

Amtsgeheimnis

Es ist uralt und bei uns sogar in der Verfassung verankert - Das Amtsgeheimnis. Wenn Bürgerinnen und Bürger wissen wollen, welche Fragen einem Kind bei einem Schultest gestellt worden sind, oder wie eine Garage in der Gegend aussehen soll dann heißt es oft das dürfe man nicht sagen. Benedict Feichtner hat nachgefragt, was Österreichs Bürgerinnen und Bürger eigentlich alles nicht wissen dürfen.