"Wilde Katzen kastrieren " | Gefährliche Schadholzbeseitigung | Ich pflege meine demenz kranke Mutter | " Schlechter Atem " | Gela Ochsenherz | Designerin Aniko Balazs | Nachtwäsche - made in Wien | Krankls Schlager CD | Rett trifft Marlies Petersen | Stargast: Gabriele Schuchter |

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

"Wilde Katzen kastrieren "

Gefährliche Schadholzbeseitigung Über 200 Meter hohen Felswänden ist ihr derzeitiger Arbeitsplatz. Georg Außerhofer und Dominik Scherer sind dafür verantwortlich, dass 1000 Festmeter Holz gefällt und abtransportiert werden. Dabei sind nicht nur die Tonneschweren Baumstämme unberechenbar - das Gelände ist nicht nur steil, es hat zusätzliche Tücken.

Ich pflege meine demenz kranke Mutter Angela Schneider kennt beinahe jeder Österreicher – zumindest der Stimme nach, ist sie doch „The Voice“ bei den Wiener Linien. Was aber bisher unbekannt war: Angela Schneider ist auch Autorin und hat Ihr jüngstes Theaterstück in ihrer schwersten Zeit geschrieben: während der Pflege ihrer dementen Eltern.

" Schlechter Atem " Jeder Mensch hat Mundgeruch; problematisch wird es allerdings erst, wenn der Atmen übel riecht und für die Betroffenen und die Umgebung zum Problem wird. Die Ursachen für den unangenehmen Mundgeruch sind vielfältig.

Gespräch mit Prof.Siegfried Meryn

Gela Ochsenherz "Essen verschwenden ist Mist" - das ist die Überschrift über den Schwerpunkt zum Thema "Lebensmittelverschwendung", der in diesen Tagen im ORF in den verschiedensten Sendungen behandelt wird. Das solidarische Landwirtschafts-Projekt "Gela-Ochsenherz", das wir Ihnen jetzt vorstellen wollen, hat sich ebenfalls diesem Thema angenommen.

Designerin Aniko Balazs Heute stellen wir Ihnen eine Wiener Modedesignerin vor, die mit einem berberischen Nomaden aus der Wüste verlobt ist. Über die beiden soll ein Kinofilm entstehen. Wir haben die Künstlerin in ihrem Atelier im 1. Wiener Bezirk besucht und uns ein Bild von ihrer Vielfältigkeit gemacht, abseits ihrer Liebesgeschichte.

Nachtwäsche - made in Wien Seit über 60 Jahren stehen Tradition, Exklusivität, Qualität und Handarbeit bei dem österreichischen Traditionsunternehmen „Wäscheflott“ im Vordergrund. Jedes Hemd ist ein Unikat und wird in Handarbeit in Wien gefertigt. Auch prominente Persönlichkeiten aus Kunst, Wirtschaft und Gesellschaft sind Kunden. 2010 übernahm die Enkelin, Beatrix Stekl, die Geschäfte und so geht das Familienunternehmen in die dritte Generation über. Heute zeigt Sie uns Nachtwäsche, die bei diesen kühlen Temperaturen gerade Recht kommt.

Gespräch mit Beatrix Stekl

Krankls Schlager CD Hans Krankl singt das Schlagersongbook seines Lebens . "heute leben" war beim Konzert zur CD dabei

Rett trifft Marlies Petersen MARLIES PETERSEN auf dem Weg in die Staatsoper. Hier steht sie demnächst als "Manon" in Jules Massenets gleichnamiger Oper auf der Bühne.



BARBARA RETT hat den unprätentiösen Star, der an beiden Wiener Opernhäusern gleichermaßen präsent und geliebt ist, auf dem Weg von der Staatsoper zum Theater an der Wien begleitet und private Facetten der Künstlerin kennengelernt. So kurvt sie nicht nur virtuos auf ihrem Scooter durch Wien, sondern produziert in ihrem griechischen Zuhause auch exzellentes, biologisches Olivenöl!

Gabriele Schuchter Gabriele Schuchter hat Gesang studiert, aber auch Klavier und Cello am Mozarteum in Salzburg. Ihre Schauspielausbildung absolviert sie am Max Reinhardt-Seminar. Derzeit steht die vielseitige Künstlerin in einer Operette auf der Bühne in Blindenmarkt. In „Boccacio“ von Franz von Suppé. Bei uns im Studio plaudert sie über ihre Liebe zur Operette und ihre Pläne.

HERBSTTAGE BLINDENMARKT BOCCACCIO, 7. bis 30. Oktober 2016 herbsttage