Schlosshotel Orth Der Champion

Marion fühlt sich in Gmunden nicht mehr wohl. Sie bewirbt sich an einer angesehenen Privatklinik in Wien. Lena lebt sich immer besser im Schlosshotel ein, doch plötzlich bekommt sie einen Anruf, der sie ziemlich aus der Fassung bringt. Eine große Segelregatta am Traunsee steht bevor. Alle erwarten mit Spannung Peter Wagner, einen bekannten Segler, der diesmal Wenzels Partner ist.