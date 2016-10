Bewusst gesund - Das Magazin

* Knochenschwund – so kann man Osteoporose vorbeugen * Osteoporose – diese Therapien helfen

Osteoporose, der krankhafte Knochenschwund, ist ein echtes Volksleiden. Geschätzte 750.000 Menschen sind hierzulande davon betroffen. Der Verlust an Knochenmasse und die verringerte Knochendichte führen zu mehr Knochenbrüchen, die für vor allem für ältere Menschen gefährliche Folgen haben können. Doch durch den richtigen Lebensstil, das heißt durch ausgewogenen Ernährung, Bewegung und spezielle Medikamente kann man die Knochen vor dieser Erkrankung gut schützen. Gestaltung: Steffi Hawlik

Osteoporose – diese Therapien helfen

Moderne Osteoporose-Medikamente verbessern die Knochenmineraldichte und verhindern so durch Osteoporose bedingte Knochenbrüche. So wird das Überleben der Patienten verlängert und die Lebensqualität verbessert. Doch keine wirkungsvolle Therapie ohne Nebenwirkungen. In ganz seltenen Fällen kann es, vor allem nach zahnärztlichen Eingriffen zu einer Kiefernekrose kommen. Die Kieferchirurgen raten daher, vor Beginn einer Osteoporose-Therapie die Zähne sanieren zu lassen. Bei frischen oder nicht verheilten, schmerzenden Brüchen können Orthopäden oder interventionelle Radiologen die betroffenen Wirbelkörper mit Zement stabilisieren. Neue Studien zeigen, dass diese Methode sicher ist und nicht die Gefahr für weitere Wirbelbrüche erhöht.

Wichtig für jeden Betroffenen ist ein medizinisch kontrolliertes körperliches Training, das Schmerzen reduzieren kann und Stürze vermeiden hilft. Osteoporose-Turnen kann zwar Medikamente nicht ersetzen, hilft aber die Lebensqualität zu verbessern und mobil zu bleiben.



Gestaltung: Sylvia Unterdorfer