Die Barbara Karlich Show Die besten Tipps fürs erste Date

Wo und wie lernt man sich am besten kennen, worauf kommt es beim ersten Treffen an, was sollte man beachten und was unbedingt vermeiden? Barbaras Gäste erinnern sich an gelungene Verabredungen und an solche, die völlig daneben gingen, sie verraten ihre Strategien zum erfolgreichen Anbandeln und haben Tipps für diese delikaten und spannenden Situationen parat.